Что такое тепловой насос?

Это технология, которая использует рассеянную энергию окружающей среды для отопления здания. Тепловые насосы отбирают тепло грунтовых вод, воздуха или грунта и направляет его в систему отопления. На 1 кВт затраченной электроэнергии может производиться до 6 кВт тепла! Это и есть эффективность теплового насоса.

По сути, тепловые насосы извлекают низко-температурное тепло, полученное планетой от Солнца преобразуют в более высокую температуру, которая передаётся в отопление.

Эффективность тепловых насосов

Эффективное отопление В тепловых насосах Thermia соотношение затрат электроэнергии к полученному теплу, SCOP может достигать 6. Это означает, что на 1 кВт затраченного электричества может производиться до 6 кВт тепловой энергии. Такая эффективность есть только у нескольких европейских производителей. Например, геотермальный тепловой насос Thermia Atlas имеет COP 6,15. Кондиционирование Летом тепловые насосы могут охлаждать помещения, сбрасывая тепло в обратно в окружающую среду (скважины или наружный воздух). Осуществляется обратный принцип действия, реверсивный режим. Лишняя тепловая энергия внутри помещения отводится жидкости, которая циркулирует в коллекторе, а в случае применения воздушного теплового насоса Thermia Atec передается фреону в наружном блоке. Умный дом При помощи цветного сенсорного контроллера, встроенного в переднюю панель корпуса приятно управлять климатом дома! Online – функция, которая позволяет осуществлять дистанционное управление отоплением и мониторинг через смартфон.

Преимущества теплового насоса

Шведская надежность и гарантия 5 лет Гарантия на модели линейки Genesis 5 лет! Это связано с тем, что технологии шведской сборки, все комплектующие по эффективности относятся к классу “А” и выше. Мы уверены в качестве и качестве их монтажа! Тепловые насосы имеют ресурс работы 25 лет и более. Самый старый аппарат Thermia работает уже 45 лет. Отопление без газа или дров Вас больше не беспокоит повышение цен на газ. Нет необходимости оплачивать подведение к дому газа. Иногда цены на подключение к газопроводу стоит почти также покупка теплового насоса и его монтаж! Окупаемость Расходы на отопление в 4-6 раз меньше, чем при использовании других видов отопления. Срок окупаемости тепловых насосов составит от 3 до 7 лет (в зависимости от размера здания). Чем больше здание, тем быстрее окупаемость.

Типы тепловых насосов

Какие бывают типы тепловых насосов в зависимости от источника тепла? Они делятся по способу отбора тепла из окружающей среды.

Геотермальный тип тепловых насосов. Отапливают помещение от земли или грунтовой воды, или водоемов.

Воздушные теплонасосы. Отапливают теплом атмосферного воздуха.

Рекуператоры вторичного тепла: вытяжного воздуха, стоков канализации, другого бросового тепла и других типов источников

Бурение скважины Бурится специальная скважина и в нее устанавливается вертикальный зонд, который представляет пару пластиковых труб. Такой тип тепловых насосов для отопления – это наиболее компактный способ, который позволяет сохранить целостность ландшафта. Принцип работы в том, что температуры грунта на глубине бурения скважины находится на уровне от 0 до +10ºС, поэтому эффективность с вертикальным теплообменником самая высокая. Грунт вода Горизонтальный контур собирает тепло, накопившиеся за лето в грунте ниже глубины промерзания. Коллектор (конструкции трубопроводов) размещается горизонтально. Грунтовый тепловой насос Thermia Calibra собирает энергию почвы с помощью коллектора, уложенного рядом со зданием на глубину около метра. Может также использоваться для извлечения тепла из озера, в там случае коллектор (труба) укладывается на дно водоёма. Тепловой насос вода вода Выкачиваем воду из первой скважины по течению, далее они поступает в промежуточный теплообменник, где отбирается тепло у воды (разница температур 3-4 градуса). Далее передается тепловому насосу вода вода. Затем вода сбрасывается во вторую скважину ниже по течению грунтовых вод. Аналогичные тепловые насосы могут использоваться с глубоководной рекой или морем.

Принцип работы теплового насоса

Принцип работы теплового насоса основан на цикле Карно с хладагентом (фреоном). По этому принципу работают все холодильные машины: холодильник, кондиционер, холодильная камера в супермаркете. В то время как холодильник отводит тепловую тепло из камеры с продуктами и направляет ее на заднюю “решетку”, тепловой насос работает наоборот: он забирает энергию из окружающей среды (скважин, грунтовых вод или воздуха) за пределами здания и преобразует ее в полезное тепло для отопления.

Тепловой насос воздух вода

Thermia iTec Eco

Принцип работы теплового насоса: взять низко-потенциальную энергию атмосферного воздуха, и преобразовать ее в тепло для производства горячей воды или отопления. Такой комплект теплового насоса состоит из наружного блока и внутреннего. Летом воздушный тепловой насос может работать в обратном режиме для охлаждения дома.

Тепловой насос воздух вода iTec Eco работает посредством обдува атмосферным воздухом теплообменника в наружном блоке и греет воду в системе отопления. При низких температурах воздушный тепловой насос работает в бивалентном режиме с котлом.

Данный вид тепловых насосов работает до -25 градусов на улице и способны к нагреву теплоносителя до +60. Использование таких тепловых насосов для отопления дома не требует бурить или копать. Источником тепла буквально является атмосферный воздух.

Зимой тепловой насос работает по принципу холодильной машины: более холодный фреон в наружном блоке (испаритель) отбирает энергию у наружного воздуха и посредством сжатия фреона компрессором затем нагревает отопительную систему дома (через конденсатор). Таким образом, источником тепла является наружный воздух. Летом наоборот, – фанкойлы сбрасывают излишнее тепло из дома тепловому насосу и далее в атмосферный воздух. Это тепло отводится из помещений фанкойлами или холодными стенами. Производительность такой системы равна кондиционеру.

Тепловой насос для охлаждения

Зимой в скважине 5-8 °C.

Летом в скважине 5-12 °C

Летом система тепловых насосов могут охлаждать помещения, сбрасывая излишки тепловой энергии в обратно в окружающую среду (скважины или наружу).

Осуществляется обратный принцип действия. Тепло передаётся жидкости, которая циркулирует в коллекторе, а в случае применения воздушного теплового насоса передается фреону в наружном блоке.

Модуль охлаждения геотермального типа позволяет охлаждать при минимально возможных затратах. Такое пассивное охлаждение – 100% возобновляемое, берется прохлада из грунта. При использовании блока активного холода, тепловой насос более 80% времени работает в пассивном режиме при высокой температуре.

Только в случае нехватки холодильной мощности, компрессор переходит в активный режим и нагнетает холод полною мощностью. Таким образом, электроэнергия расходуется эпизодически, по сравнению с кондиционером.

Тепловой насос может работать круглый год и при этом одновременно на 2 задачи: нагрев горячей воды и кондиционирование. Таким образом происходит рекуперация тепла, отводимого из комнат на нагрев бытовой воды!

Охлаждение потолками, стенами или фанкойлами

Функция холода теплового насоса идеально подходит для охлаждения посредством холодных потолков или холодных стен.

Воздушные системы тепловых насосов Thermia Atec уже имеет эту функцию и она реализуется посредством реверса фреонового клапана внутри наружного блока. В таких системах эффективность кондиционирования будет примерно равна традиционному кондиционеру. Только в случае монтажа теплонасоса вы уже получаете работу 2 в 1, не нужно будет тратиться на кондиционеры!

Тепловой насос и умный дом

Приложение Thermia Online

Тепловой насос Модели Atlas, Calibra и Мega уже оснащен Thermia Online, – функцией, которая позволяет осуществлять дистанционное управление и мониторинг с помощью смартфона или компьютера. Вы можете просматривать текущие температуры теплонасосных систем и устанавливать рабочие параметры в любое время.

Thermia Online также имеет удобную функцию календаря и функцию извещения монтажной компании, которая автоматически предупреждает всех о любых ошибках в работе.

Шведские тепловые насосы Thermia – 48 лет опыта

5 лет гарантии на шведское оборудование

Шведская компания Thermia AB разрабатывает и производит тепловые насосы для отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования с 1973 года! И все это время специализируется только на этом.









Компания Thermia входит в холдинг STIEBEL ELTRON (Германия). Производство тепловых насосов компании находятся на территории Швеции (г. Арвика), где расположен один из наибольших в мире исследовательский центр (R&D) по альтернативным источкам тепла площадью 5000 м2!

На сегодняшний день продукция Thermia остается наиболее оптимальным в соотношении цены и качества среди европейских производителей!

Отзывы клиентов

В 2009 года Заказчик Владимир принял решения купить тепловой насос для отопления и нагрева воды марки Thermia 10 кВт. С тех пор тепловой насос грунт вода исправно работает круглый год и экономит деньги на отопления дома. Нет необходимости в газе, дровах или большой мощности для электрокотла. Отопление реализовано низкотемпературными радиаторами. Коллектор закопан горизонтально на глубине 1 метр на участке. За многие годы коллектор никак не повлиял на газон. В 2010 году семья решила купить тепловой насос для отопления и горячего водоснабжения. Площадь дома 200 м. кв., в качестве отопительной системы в доме – радиаторы и водяной теплый пол. В качестве источника (наружный контур) – 4 скважины под газоном. Во внешнем контуре всегда плюсовая температура.

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Теплый полый, теплые стены Поверхностное отопление, а именно водяной теплый пол или теплые стены комфортна и экономична в эксплуатации в доме с тепловым насосом. Теплый пол – одна из низкотемпературных систем и работает более эффективно, чем радиаторы. В помещениях, где теплого пола не хватает по проектным расчетам, мы дополним отопление теплыми стенами или радиаторами. Фанкойлы и поверхностное охлаждение Охлаждение Вашего здания с помощью теплового насоса будет в разы эффективнее любого кондиционера, ведь холод мы получаем из прохладного грунта летом. В качестве приборов здесь можно применить фанкойлы. Но самый комфортный вариант – это холодные стены или холодные потолки. Охлаждение с помощью поверхности стены или потолка избавит Вас от необходимости установки вентиляторов. Еще есть одно преимущество – отсутствие видимых приборов, все находится внутри стен или потолков. Вентиляция с рекуперацией Вентиляция с рекуперацией тепла – одна из важнейших систем в любом здании: как для здоровья человека, так и для энергоэффективности. Вентиляция с рекуперацией тепла постоянно обновляет воздух когда люди в находятся в здании. Рекуперация означает нагрев приточного холодного воздуха теплым вытяжным воздухом через специальный теплообменник. Также дополнительно можно установить модуль Thermia Vent, который еще больше утилизирует тепловую энергию вытяжного воздуха (+5…+10), передав его приходящему из скважин в теплоноситель (+3…+5).

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Частые вопросы